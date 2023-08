Die Mountainbiker Lukas Baum und Adelheid Morath haben bei der Radsport-WM in Glasgow jeweils eine Medaille einfahren können.

Die Mountainbiker Lukas Baum und Adelheid Morath haben bei der Radsport-WM in Glasgow jeweils die Bronzemedaille gewonnen. Der 28-jährige Baum erreichte im Marathon über 100 km in 4:16:25 Stunden das Ziel, sein Rückstand auf Sieger Henrique da Silva Avancini aus Brasilien betrug 1:43 Minuten. Europameisterin Morath (5:17:40 Stunden) lag in der Frauen-Konkurrenz 9:50 Minuten hinter der österreichischen Weltmeisterin Mona Mitterwallner.

Es sind jeweils die ersten Medaillen der beiden Athleten des Bundes Deutscher Radfahrer ( BDR) bei Weltmeisterschaften der nicht-olympischen Disziplin.