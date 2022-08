München (SID) - Thomas Müller hat vor dem Bundesligastart noch einmal die großen Ambitionen von Bayern München deutlich gemacht. "Es geht darum, sich das Glücksgefühl des Sieges immer wieder zu holen. Wir brauchen jetzt wieder eine Dosis. Der ganze Verein gibt die Marschrichtung vor. Wir wollen weiterhin den Ton angeben in Deutschland. Das ist ein riesiges Ziel", sagte der Nationalspieler vor dem Auftakt des Rekordmeisters am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt auf der Vereins-Homepage.

Durch das Viertelfinal-Aus in der Champions League habe der FC Bayern "nochmal eine Extra-Prise Motivation im Gepäck", so Müller: "Das spürt man bei der Mannschaft und im Umfeld." Natürlich wisse er auch, "dass wir gleich unter Druck stehen, das zu liefern, was wir zeigen wollen."

Den Abschied von Torjäger Robert Lewandowski zum FC Barcelona sieht Nationalspieler Müller (32) gelassen: "Unsere Spielweise ist jetzt vielleicht ein bisschen anders. Auch wenn wahrscheinlich nicht der eine Spieler da sein wird, der 50 Tore schießt, glaube ich, dass wir das auffangen können. Dann müssen eben die anderen das Ding öfter in die Maschen hauen."