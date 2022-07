Lyon (SID) - Einen Monat nach seinem Abschied vom deutschen Fußball-Rekordchampion Bayern München hat der französische Weltmeister Corentin Tolisso wieder in seiner Heimat bei seinem Jugendverein Olympique Lyon angeheuert. Der Klub des im Vorjahr ebenfalls aus München abgewanderten deutschen Ex-Weltmeisters Jerome Boateng bestätigte die ablösefreie Rückkehr des 27 Jahre alten Mittelfeldspielers am Freitag. Tolisso unterschrieb bei OL einen Fünfjahres-Vertrag.

Tolissos Verpflichtung verbindet sein neuer Verein nach Platz acht in der abgelaufenen Saison ausdrücklich mit der angestrebten Rückkehr in die Spitze. "Die Rückkehr von Corentin Tolisso zeugt von Lyons großen Ambitionen und dem Wunsch des Klubs, wieder Titel zu gewinnen", schrieb der Verein des früheren Bundesliga-Trainers Peter Bosz in einer Pressemitteilung über den Transfer.

Vor fünf Jahren war Tolisso den umgekehrten Weg gegangen. München ließ sich den inzwischen 28-maligen Nationalspieler die damalige Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro kosten.

Sein Abgang aus München nach Ablauf seines Vertrages zum Ende der zurückliegenden Spielzeit erfolgte praktisch durch die Hintertür und war auch von unschönen Nebengeräuschen begleitet. Letztlich stand nach fünf Meistertiteln und dem Triumph in der Champions League von 2020 die Entscheidung zur Beendigung der Zusammenarbeit.

Der Ex-Münchner kehrt als bereits zweiter verlorener Sohn in die künftige Mannschaft der Südostfranzosen zurück. Vor Tolisso hatte sich bereits Stürmer Alexandre Lacazette vom Londoner Premier-League-Klub FC Arsenal wieder Frankreichs Ex-Meister angeschlossen.