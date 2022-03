Orléans (SID) - Der niederländische Top-Sprinter Fabio Jakobsen hat die zweite Etappe der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Auf dem von Windkanten geprägten Tagesabschnitt über 159,2 km von Auffargis nach Orleans setzte sich der 25-Jährige vom Team Quick-Step Alpha Vinyl vor dem Jumbo-Visma-Duo Wout van Aert (Belgien) und Christophe Laporte durch. Der Franzose verteidigte die Gesamtführung damit erfolgreich.

Ernüchternd verlief die Etappe für das deutsche Team Bora-hansgrohe. Der Ire Sam Bennett konnte als 33. nicht wie erhofft in den Sprint eingreifen, Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Berlin) erreichte das Ziel mit 1:29 Rückstand und verlor weitere Zeit in der Gesamtwertung. Der deutsche Meister belegt dort mit 2:22 Minuten Rückstand den 50. Platz.

Paris-Nizza wird am Dienstag mit der dritten Etappen von Vierzon nach Dun-le-Palestel (190,8 km) fortgesetzt. Das Rennen endet am kommenden Sonntag an der Cote d'Azur.