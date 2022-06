Tour-Favorit Tadej Pogacar ist zwei Wochen vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt in Topform.

Köln (SID) - Tour-Favorit Tadej Pogacar ist zwei Wochen vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt in Topform. Der 23-jährige Slowene vom UAE Team Emirates dominierte am Samstag mit seinem polnischen Teamkollegen Rafal Majka den vierten Abschnitt der Slowenien-Rundfahrt - und spielte kurz vor dem Ziel "Schnick-Schnack-Schnuck" um den Tagessieg auf der 152,5 km langen Königsetappe von Lasko nach Velika Planina.

Sein Edelhelfer Majka gewann die Partie - und er fuhr Arm in Arm mit seinem Kapitän als Erster über die Ziellinie. Schon die erste Etappe hatte der Pole gewonnen, das dritte Teilstück der Rundfahrt entschied der Vorjahresgewinner für sich. Die Gesamtwertung führt der Slowene mit drei Sekunden vor dem 32-jährigen Majka an.

Pogacar, Tour-de-France-Sieger von 2020 und 2021, nutzt seine Heimat-Rundfahrt als finale Vorbereitung für die Große Schleife, die am 1. Juli in Kopenhagen beginnt. Die Abschlussetappe am Sonntag führt das Fahrerfeld über 155,7 km von Vrhnika nach Novo mesto.