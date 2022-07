Lublin (SID) - Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus hat zum Auftakt der 79. Polen-Rundfahrt einen Sieg und die damit verbundene Gesamtführung knapp verpasst. Der 28-Jährige Bocholter vom Team Bahrain-Victorious musste sich nach knapp 221 Kilometern nur dem Niederländer Olav Kooij vom Team Jumbo-Visma geschlagen geben, der nun Träger des Gelben Trikots ist. Max Kanter (Cottbus/Movistar) erreichte das Ziel in Lublin auf Rang sechs.

In Polen sind neben Bauhaus und Kanter sieben weitere deutsche Radprofis dabei, darunter auch Pascal Ackermann (Kandel/UAE Team Emirates) und Nikias Arndt (Buchholz/DSM). Am Sonntag wartet auf der zweiten Etappe von Chelm nach Zamosc erneut eine Chance auf die Sprinter, die Rundfahrt endet am kommenden Freitag in Krakau.