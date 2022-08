Köln (SID) - Nach einem positiven Coronatest ist die Spanien-Rundfahrt für Radprofi Nikias Arndt (Buchholz) beendet. Wie sein Team DSM am Samstag vor der 8. Etappe mitteilte, hat Arndt wie sein ebenfalls positiv getesteter Zimmerkollege Mark Donovan ( Großbritannien) "minimale bis keine Symptome".

Auf der 7. Vuelta-Etappe am Vortag von Camargo nach Cistierna hatte Arndt als bester Deutscher den 13. Rang belegt. In der Gesamtwertung lag der 30-Jährige auf Platz 56. Das Teilstück am Samstag führt über 153,4 km von La Pola Llaviana zum Collau Fancuaya.