Die deutschen Straßenrad-Meisterschaften finden im kommenden Jahr erneut in Bad Dürrheim und Donaueschingen statt. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, wird vom 21. bis 23. Juni um die nationalen Titel in den Klassen Elite Männer, Elite Frauen, U23 sowie den Nachwuchskategorien gefahren. Im vergangenen Jahr hatte bei der Rad-DM im Schwarzwald im Straßenrennen der Männer Emanuel Buchmann triumphiert, bei den Frauen siegte Liane Lippert.