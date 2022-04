Radprofi Lennard Kämna (Wedel) hat die dritte Etappe der Tour of the Alps gewonnen und damit seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.

Köln (SID) - Radprofi Lennard Kämna (Wedel) hat die dritte Etappe der Tour of the Alps gewonnen und damit seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe siegte auf dem schweren Teilstück über 154,6 km von Lana nach Niederdorf in Südtirol aus einer siebenköpfigen Spitzengruppe heraus vor Andrey Amador (Costa Rica/Ineos Grenadiers). Im Februar hatte Kämna bereits eine Etappe der Vuelta a Andalucia gewonnen.

Die Tour of the Alps, bis 2016 unter dem Namen Giro del Trentino bekannt, ist ein wichtiges Vorbereitungsrennen auf den am 6. Mai beginnenden Giro d'Italia. Bei der ersten großen Landesrundfahrt der Saison will Kämna, der 2021 auch wegen gesundheitlicher Rückschläge kaum in Erscheinung getreten war, an seine Erfolge des Jahres 2020 anknüpfen, als er unter anderem eine Etappe der Tour de France gewonnen hatte.