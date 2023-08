Das deutsche Radsport-Talent Antonia Niedermaier ist U23-Weltmeisterin im Einzelzeitfahren. Die 20-Jährige war am Donnerstag nach 36,2 km mit Start und Ziel im schottischen Stirling in 49:27,26 Minuten nicht zu schlagen. In der Elite-Wertung mit allen Weltklassefahrerinnen belegte Niedermaier beim Sieg der US-Amerikanerin Chloe Dygert (46:59,80) den elften Platz.

Die U23-Fahrerinnen sind bei Weltmeisterschaften Teil des Rennens der Elite, sie fahren aber in einer gesonderten Wertung die Medaillen aus.

Die deutsche Meisterin Mieke Kröger kam nach ihrem zwölften Platz im Vorjahr als 18. mit einem Rückstand von 3:07,40 Minuten auf Siegerin Dygert ins Ziel. Die US-Fahrerin war dabei von einer Erkrankung geschwächt ins Rennen gegangen. "Gestern dachte ich noch, dass ich unmöglich fahren könnte. Deshalb ist der Sieg etwas ganz besonderes", sagte die 26-Jährige.

Silber ging wie 2022 an die Australierin Grace Brown (+5,67), Bronze holte die Österreicherin Christina Schweinberger (+1:12,95). Mitfavoritin Marlen Reusser aus der Schweiz gab auf. Vorjahressiegerin Ellen van Dijk ( Niederlande) fehlte wegen ihrer Babypause.