Köln (SID) - Der deutsche Radprofi Rick Zabel fährt auch künftig für das Profiteam Israel–Premier Tech. Der Rennstall verkündete am Montag die Verlängerung des Vertrags mit dem 28-Jährigen um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024. Zabel habe sich in der Sprint-Vorbereitung als verlässliche Größe bewiesen, hieß es in einer Mitteilung.