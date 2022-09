Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat auf den Fehlstart in die neue Saison reagiert und Trainer Domenico Tedesco entlassen.

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat auf den Fehlstart in die neue Saison reagiert und Trainer Domenico Tedesco entlassen. Der Klub gab die erwartete Entscheidung einen Tag nach der bitteren 1:4 (0:1)-Niederlage beim Champions-League-Auftakt gegen Schachtar Donezk bekannt. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Erst vor 109 Tagen hatte RB unter Tedesco den DFB-Pokal gewonnen.

"Die Entscheidung, Domenico Tedesco freizustellen, ist uns sehr schwergefallen", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Man habe mit Tedesco den ersten großen Titel geholt und die erfolgreichste Saison der noch jungen Vereinsgeschichte gespielt.

"Domenico ist ein exzellenter Trainer, der sicher weiter viel Erfolg haben wird", sagte Mintzlaff: "Uns fehlte jedoch nach dem mäßigen Start in die Bundesligasaison mit fünf Punkten aus fünf Spielen vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zuhause gegen Schachtar Donezk die Überzeugung, dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann."

Wer Leipzig am Samstag in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) betreut, ist noch offen. Als Favorit auf die Nachfolge gilt Ex-BVB-Coach Marco Rose. Über eine Nachfolgeregelung wolle man "zeitnah informieren", teilte der Klub mit.

Tedesco hatte RB Leipzig im vergangenen Dezember als Cheftrainer übernommen. Von Tabellenplatz elf führte der 36-Jährige die Sachsen als erfolgreichstes Rückrundenteam in die Champions League. In der Europa League erreichte RB das Halbfinale. Im Mai gewann Leipzig dann das DFB-Pokalfinale in Berlin.