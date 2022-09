Bayern München geht trotz der Ergebniskrise in der Bundesliga mit Selbstvertrauen in das Wiedersehen mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona.

München (SID) - Bayern München geht trotz der Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga mit Selbstvertrauen in das Wiedersehen mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona in der Champions League. "Wir haben keine Angst, überhaupt nicht, aber Respekt vor jedem Gegner. Wir spielen zu Hause und wollen gewinnen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sport1-Doppelpass.

Der frühere Profi erwartet einen freundlichen Empfang für den ehemaligen Münchner Torgaranten am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). "Er hat mit uns alles gewonnen und eine Riesenleistung gebracht. Ich werde nicht pfeifen", sagte Salihamidzic, und auch die Fans hätten für die Situation "ein gewisses Gespür".

Salihamidzic warnte davor, Barca allein auf Lewandowski zu reduzieren: "Wir kennen ihn ganz gut, die Jungs werden wissen, wie sie gegen ihn spielen müssen. Es ist aber nicht allein Lewandowski, da sind noch andere gute Fußballer drin, sie haben eine gute Mannschaft zusammengestellt."

Die drei Unentschieden in Serie in der Liga seien "nicht unser Anspruch", betonte der 45-Jährige, das 2:2 gegen den VfB Stuttgarter aber sei "ein Ausrutscher gewesen, ich will nicht schwarzmalen".

Der Sportchef berichtete, Trainer Julian Nagelsmann müsse im Umgang mit all den Topstars noch "seinen Stil finden. So einen Kader hat er auch noch nicht gehabt". Da brauche es "ein gutes Händchen und Fingerspitzengefühl, das ist ein Lernprozess auch für ihn".