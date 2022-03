RB Salzburg hat drei Tage vor dem Champions-League-Rückspiel beim deutschen Meister Bayern München seine Pflichtaufgabe in der Liga erfüllt.

Köln (SID) - RB Salzburg hat drei Tage vor dem Champions-League-Rückspiel beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München seine Pflichtaufgabe in der heimischen Liga erfüllt. Der österreichische Serienmeister siegte am Samstag gegen Schlusslicht SCR Altach souverän mit 4:0 (3:0).

Junior Adamu (12.), Maximilian Wöber (22.) und Luka Sucic (26.) sorgten früh für die Vorentscheidung. Adamu hatte vor dem Führungstreffer einen Elfmeter verschossen. Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi (90.+1) legte spät noch per Elfmeter nach.

Salzburg reist am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) zum Rückspiel in München. Im Hinspiel hatte Salzburg erst in der 90. Minute den Ausgleich durch Kingsley Coman zum 1:1 kassiert.