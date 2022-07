Köln (SID) - Nach ihrem folgenschweren Sturz bei der Tour de France der Frauen ist Weltmeisterin Laura Süßemilch vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) unter Vorbehalt ins Bahn-Aufgebot für die EM in München (11. bis 21. August) berufen worden. Die 25-Jährige hatte sich am Montag in Frankreich zwei Wirbelbrüche zugezogen und wird deshalb mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht an den Start gehen können.

Neben Süßemilch (Weingarten) vom belgischen Team Plantur-Pura, die im Vorjahr mit dem Bahn-Vierer EM- und WM-Gold geholt hatte, wurden die Vierer-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße (Metzingen), Lisa Brennauer (Kempten), Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld) sowie Lea Lin Teutenberg (Mettmann) nominiert.

Bei den Kurzzeitdisziplinen setzt der BDR auf die Teamsprint-Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich (Dassow), Pauline Grabosch (Erfurt) und Emma Hinze (Cottbus).