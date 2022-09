Bayer Leverkusens Gerardo Seoane möchte die positive Energie nach dem Erfolgserlebnis in der Champions League mit in die Fußball-Bundesliga nehmen.

Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusens Gerardo Seoane möchte die positive Energie nach dem Erfolgserlebnis in der Champions League mit in die Fußball-Bundesliga nehmen. "Das Spiel war sehr taktisch geprägt von beiden Teams. Diese Disziplin werden wir benötigen", sagte der Bayer-Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen den spanischen Topklub Atletico Madrid sei seine Mannschaft zuversichtlich und stolz gewesen, sagte Seoane: "Aber die Spieler waren auch müde - physisch und mental hat es ihnen viel abverlangt."

Beim Bundesliga-Duell gegen Werder, in dem der Tabellen-17. nach dem historisch schlechten Saisonstart den zweiten Ligasieg der noch jungen Spielzeit einfahren will, kann Seoane weiter nicht auf die Offensivspieler Karim Bellarabi und Amine Adli zurückgreifen: "Sie sind im Aufbautraining. Es wird noch die eine oder andere Woche dauern, bis sie ins Mannschaftstraining zurückkehren."

Zuversichtlich ist der 43 Jahre alte Schweizer aber, was die Form seines in dieser Saison teils unglücklich agierenden Topstürmers Patrik Schick betrifft: "Mir gefällt der Patrik Schick, den ich dieses Jahr sehe. Er läuft viel, kämpft viel, kommt immer zu Torchancen. Er hat eine positive Art im Training. Er hat schon Tore geschossen - und wird auch in Zukunft Tore schießen."