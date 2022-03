Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Bundesliga-Titelrennen vorgelegt und ihre Spitzenposition behauptet. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot feierte beim souveränen 4:1 (4:0) bei Eintracht Frankfurt ihren siebten Sieg in Serie und führt die Liga mit 47 Punkten vor Bayern München (43) an. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag die SGS Essen.

Jill Roord (9., 26.) und Lena Lattwein (14.) brachten die Wolfsburgerinnen drei Tage nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal früh auf die Siegerstraße. Pauline Bremer (45.+1) legte noch vor der Pause nach. Geraldine Reuteler (85.) gelang der Ehrentreffer.

Damit ist der VfL für das Topspiel am 3. April gegen Verfolger München gerüstet. Zuvor steht am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) aber das Rückspiel gegen Arsenal auf dem Programm.