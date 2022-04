Bayern München tritt am Mittwoch als klarer Favorit im Viertelfinale der Champions League beim FC Villarreal an.

Köln (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München tritt am Mittwoch als klarer Favorit im Viertelfinale der Champions League beim FC Villarreal an. Der Sportwettenanbieter bwin hat die Siegquote der Bayern mit 1,60 notiert, ein Erfolg des spanischen Außenseiters wird mit einer Quote von 5,50 belohnt.

Auch Jürgen Klopps FC Liverpool und Vorjahresfinalist Manchester City gehen als Favoriten in ihre Partien. Die Reds reisen mit einer Quote von 1,37 zu Benfica Lissabon (Quote 8,25). ManCity ist ebenfalls mit einer Siegquote 1,37 gegen Atletico Madrid (Quote 8,25) favorisiert.

Deutlich ausgeglichener erwartet der Buchmacher die Partie zwischen Thomas Tuchels FC Chelsea (Quote 2,05) und Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid (Quote 3,60).

Mit Blick auf den Titel liegt der FC Bayern mit einer Quote von 4,00 derzeit auf Platz drei des bwin-Rankings. Top-Favorit ist ManCity (Titel-Quote 3,00) vor dem FC Liverpool (3,25). Bei einer erfolgreichen Titelverteidigung des FC Chelsea zahlt das Unternehmen für 10 Euro Einsatz 120 Euro zurück.