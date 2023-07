Der Brite Mark Cavendish stürzte am Samstag rund 64 km vor dem Ziel und musste bei der Tour de France verletzt aufgeben.

Die Jagd nach dem alleinigen Etappenrekord der Tour de France ist für den britischen Radprofi Mark Cavendish vorzeitig beendet. Der 38-Jährige vom Team Astana Qazaqstan stürzte am Samstag rund 64 km vor dem Ziel der achten Etappe in Limoges und musste das Rennen verletzt aufgeben. Cavendish lag nach dem Sturz zunächst mit Schmerzen auf dem Asphalt und wurde in einem medizinischen Begleitfahrzeug behandelt.

Cavendish war zur 110. Tour de France angetreten, um mit seinem dann 35. Etappensieg zum alleinigen Rekordhalter der Frankreich-Rundfahrt aufzusteigen. Er teilt sich die Bestmarke mit der belgischen Rad-Ikone Eddy Merckx. Am Freitag hatte Cavendish den Rekord als Etappenzweiter in Bordeaux nur knapp verpasst. Der Brite beendet am Saisonende seine Karriere.