Köln (SID) - Marlen Reusser hat als Solistin die vierte Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen. Die Schweizerin vom Team SD Worx siegte am Mittwoch nach 123 meist flachen Kilometern von Troyes nach Bar-Sur-Aube mit 1:24 Minuten Vorsprung vor der Französin Evita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope) und Alena Amialiusik (Canyon//Sram) aus Belarus.

Marianne Vos (Niederlande/Jumbo-Visma) kam mit 1:40 Minuten Rückstand als Fünfte ins Ziel und verteidigte ihr Gelbes Trikot damit erfolgreich. Liane Lippert (DSM/Friedrichshafen) wurde auf Platz zwölf beste Deutsche.

Am Donnerstag steht die mit 175,6 Kilometern längste Etappe der Rundfahrt an, Ziel ist Saint-Die-des-Vosges. Die "Tour de France Femmes" endet am Sonntag nach acht Etappen auf der legendären Planche des Belles Filles in den Vogesen.