Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel will zuerst die Streckenprofile sehen, bevor er sich für eine Teilnahme an der Tour oder dem Giro entscheidet.

Köln (SID) - Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel will zuerst die Streckenprofile sehen, bevor er sich für eine Teilnahme an der Tour de France oder dem Giro d'Italia 2023 entscheidet. "Wir werden uns die Route, die Profile und die Zeitfahren genau anschauen", sagte der 22-jährige Belgier, der vor seinem WM-Triumph in Australien bereits die Vuelta in Spanien gewonnen hatte: "Erst, wenn wir all diese Informationen haben, können wir entscheiden, welches Rennen wir fahren werden."

Meldungen, er könne sein Team Quick-Step Alpha Vinyl möglicherweise demnächst verlassen und zu Ineos wechseln, haben Evenepoel nach eigener Aussage "sehr überrascht. Ich habe noch drei Jahre Vertrag", sagte er: "Ich vertraue meinen Teamkollegen, und sie vertrauen mir. Ich habe keinen Grund, das Team zu verlassen."

Das Streckenprofil des Giro d'Italia 2023 wird am 17. Oktober vorgestellt, das der Tour de France zehn Tage später.