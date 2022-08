Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird nicht an den Straßenweltmeisterschaften in Australien teilnehmen.

Köln (SID) - Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird nicht an den Straßenweltmeisterschaften in Australien teilnehmen. Das gab der dänische Radsportverband am Dienstag bekannt. Der 25-Jährige werde sich auf die Aufgaben bei seinem niederländischen Team Jumbo-Visma konzentrieren, sagte Nationaltrainer Anders Lund.

Im Juli hatte Vingegaard nach souveränen Leistungen erstmals die Frankreich-Rundfahrt für sich entschieden. Dabei verwies der Däne seinen slowenischen Kontrahenten Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), den Tour-Sieger 2020 und 2021, mit einem Vorsprung von 2:43 Minuten im Gesamtklassement auf Rang zwei.

Die Straßen-WM wird vom 18. bis 25. September im australischen Wollongong ausgetragen, rund 80 Kilometer südlich von Sidney.