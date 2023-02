Köln (SID) - Die deutschen Radprofis Nikias Arndt (Buchholz) und Phil Bauhaus (Bocholt) vom Team Bahrain Victorious sind beim Auftakt der UAE Tour in die Top 10 gesprintet. Beim Tagessieg des Belgiers Tim Merlier (Soudal-Quick Step) wurde Arndt Fünfter, Bauhaus kam direkt dahinter als Sechster ins Ziel.

Auf der Etappe über 151 km von Al Dhafra Castle nach Al Mirfa fiel die Entscheidung im Fotofinish. Merlier setzte sich hauchdünn vor Caleb Ewan (Australien/Lotto Dstny) und Mark Cavendish (Großbritannien/Astana), Rekordetappensieger der Tour de France, durch.

Am Dienstag wird die Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Einzelzeitfahren in Khalifa Port (17,2 km) fortgesetzt. Die UAE Tour endet am Sonntag nach sieben Etappen in Jebel Hafeet.