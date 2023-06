Der frühere Rad-Star Jan Ullrich sieht angesichts von acht Bergetappen eine unangenehme Tour de France auf die Sprinter zukommen. "Ich bin überzeugt: Diese Tour wird die härteste Tour aller Zeiten. Die Sprinter bei dieser Tour tun mir richtig leid, die werden kämpfen und leiden müssen", sagte der Tour-Sieger von 1997 im Bild-Interview.

Ullrich rechnet daher damit, dass "einige wahrscheinlich aus der Karenzzeit fallen." Die diesjährige Frankreich-Rundfahrt (1. bis 23. Juli) über 3399,5 km hält unter anderem Etappen in den Alpen, Pyrenäen, Jura, Vogesen und im Zentralmassiv bereit.

Bei der 110. Tour de France, die am Samstag im spanischen Bilbao startet und traditionell in Paris endet, wählten die Veranstalter mit nur einem Zeitfahren und viel Hochgebirge einen neuen Ansatz - was Ullrich gefällt: "Als Fan finde ich das gut. Von Kilometer Null an werden die Fahrer für die Gesamtwertung attackieren müssen."