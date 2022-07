La Chapelle-d'Abondance (SID) - Die 109. Tour de France hat ihren vierten Coronafall zu beklagen. Nachdem es am Ruhetag am Montag keine weiteren positiven Tests gegeben hatte, wurde der Australier Luke Durbridge vom Team BikeExchange-Jayco vor der zehnten Etappe am Dienstag positiv auf COVID-19 getestet. Er ging in Morzine nicht mehr an den Start.

Zuvor hatten sich Guillaume Martin (Cofidis), Teamkollege und Kapitän des Bergtrikots-Trägers Simon Geschke, Vegard Stake Laengen, wichtiger Helfer des Titelverteidigers und Gesamtführenden Tadej Pogacar, und Geoffrey Bouchard mit dem Coronavirus infiziert. Alle wurden aus dem Rennen genommen.

Ebenfalls aufgeben musste Alexis Vuillermoz. Der Franzose leidet an einer Hautinfektion, die einen chirurgischen Eingriff erfordert, und zudem an hohem Fieber.

Damit sind noch 162 der ursprünglich gestarteten 176 Fahrer im Rennen. Alle Deutschen sind weiterhin dabei. - Die Ausfälle der 109. Tour de France (angegeben die jeweils letzte bestrittene Etappe):

5. Etappe: Jack Haig (Australien/Bahrain Victorious), Michael Gogl (Österreich/Alpecin-Deceuninck), Daniel Oss (Italien/TotalEnergies)

6. Etappe: Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo)

7. Etappe: Geoffrey Bouchard (Frankreich/AG2R-Citroen), Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates)

8. Etappe: Kevin Vermaerke (USA/DSM), Gianni Moscon (Italien/Astana Qazaqstan, Guillaume Martin (Frankreich/Cofidis), Kasper Asgreen (Dänemark/Quick Step Alpha Vinyl), Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Portugal/EF Eduacation-EasyPost)

9. Etappe: Ben O'Connor (Australien/AG2R Citröen), Luke Durbridge (Australien/BikeExchange-Jayco), Alexis Vuillermoz (Frankreich/TotalEnergies)