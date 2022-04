Der FC Villarreal fühlt sich in der Außenseiterrolle vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München am Mittwoch wohl.

Villarreal (SID) - Der FC Villarreal fühlt sich in der Außenseiterrolle vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wohl, hofft aber auf einen "magischen Moment" gegen die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Dafür müsste Villarreal aber "ein perfektes Spiel abliefern", sagte Trainer Unai Emery (50) am Dienstag: "Wir wissen, dass sie Favorit sind. Für uns geht es darum, es zu genießen und unsere beste Seite zu zeigen."

Im Achtelfinale hatte Villarreal, Tabellensiebter der spanischen Liga, überraschend den italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgeschaltet, auch diesmal hoffen sie auf eine weitere Sensation. "Es geht darum, dass jeder die beste Version von sich selbst zeigt", sagte Emery: "Wir sind fähig, uns auf diesem Niveau zu behaupten." Die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale fällt nächste Woche beim Rückspiel in München.