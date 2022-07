Paris (SID) - Jonas Vingegaard hat seinen ersten Gesamtsieg bei der Tour de France gefeiert. Der 25-jährige Däne vom Team Jumbo-Visma erreichte am Sonntag das Ziel der dreiwöchigen Rundfahrt im Gelben Trikot und löste damit Titelverteidiger Tadej Pogacar (Slowenien) ab, der sich im vergangenen Jahr zum jüngsten Doppel-Champion der Geschichte gekrönt hatte. Vingegaard, der zudem das Bergtrikot gewann, wurde am Sonntag auf der "Tour d'Honneur" traditionell nicht mehr attackiert.

Die 115,6 km lange Schlussetappe mit Ziel in Paris gewann Jasper Philipsen (Belgien/Alpecin-Deceuninck). Der 24-Jährige, der bereits die Etappe in Carcassonne gewonnen hatte, setzte sich im prestigereichen Massensprint auf den Champs-Elysees durch. Das Grüne Trikot des besten Sprinters ging an Vingegaards belgischen Teamkollegen Wout van Aert, der im vergangenen Jahr zum Abschluss auf dem Pariser Pracht-Boulevard gesiegt hatte.