Das für die 110. Tour de France entworfene Sondertrikot des deutschen Top-Teams Bora-hansgrohe bleibt im Kleiderschrank. Die Mannschaft um den deutschen Meister Emanuel Buchmann wurde vom Veranstalter ASO angewiesen, wieder auf das normale Jersey zu wechseln. Grund ist die zu große Ähnlichkeit zum Grünen Trikot in der Wertung des Punktbesten. Das Sondertrikot soll aber bei den Trainingsfahrten an den beiden Ruhetagen getragen werden.

Bora-hansgrohe hatte das Sondertrikot, das nur auf der ersten Etappe getragen wurde, entworfen, um die zehnte Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt zu feiern. In den Stoff waren alle Namen der Fahrer eingearbeitet, die jemals für das Team bei der Großen Schleife an den Start gegangen sind. Der Grünton wurde aufgehellt, schwarze und rote Elemente wurden entfernt.