Augsburgs Trainer Markus Weinzierl befürchtet nach dem schwachen Auftritt der Bayern in der Champions League eine Trotzreaktion des Rekordmeisters.

Augsburg (SID) - Augsburgs Trainer Markus Weinzierl befürchtet nach dem schwachen Auftritt von Bayern München in der Champions League eine Trotzreaktion des Rekordmeisters. "Wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann erstmal Lust bekommt, dann wird es enorm schwer für uns", sagte Weinzierl vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der bayerischen Landeshauptstadt.

Dennoch sieht der FCA-Coach durchaus eine Chance gegen den Favoriten, zumal die Schwaben auch das Hinspiel 2:1 gewinnen konnten. "Ich habe mit dem FCA die Bayern bereits dreimal schlagen können. Das sind schöne Erinnerungen, und Spiele gegen den Rekordmeister sind immer etwas Besonderes", sagte er.

Die abstiegsbedrohten Augsburger fahren nach Siegen gegen Wolfsburg und Mainz ohnehin mit breiter Brust in die Allianz Arena. "Wir haben durchaus eine positive Entwicklung in dieser Saison genommen. Dieser Prozess ist aber noch lange nicht abgeschlossen", sagte Weinzierl. Im Kampf um den Klassenerhalt stehe trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse "noch ein langer Weg bevor".

Verzichten müssen die Augsburger auf Mads Pedersen, der positiv auf Corona getestet wurde und sich in häuslicher Isolation befindet. Frederik Winther sei "leicht krank", so Weinzierl. Dafür hat Michael Gregoritsch das Training wieder aufgenommen. "Er wird aber vermutlich nicht über 90 Minuten zum Einsatz kommen können", sagte der Trainer.