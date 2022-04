Barcelona (SID) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg fiebern der erwarteten Rekord-Kulisse im Camp Nou entgegen. "Das ist eine Situation, die sich jede Fußballerin und jeder Fußballer mal erhofft oder erwünscht", sagte Alexandra Popp am Donnerstag vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona.

Für die Partie am Freitag (18.45 Uhr/DAZN) hatte Barca ein ausverkauftes Camp Nou gemeldet, im Viertelfinale gegen Real Madrid hatte der Verein mit 91.553 Zuschauern im Stadion bereits den Weltrekord für ein Frauen-Spiel aufgestellt.

"Ich glaube, dass das Spiel ein Beispiel für den Frauenfußball sein kann", sagte Trainer Tommy Stroot: "Da wird viel passieren, auf allen Ebenen und ich bin voller Freude, das miterleben zu dürfen".

Barcelona sei "ganz klar der Favorit", betonte der VfL-Coach jedoch. Aber Wolfsburg habe auch in "ganz vielen Spielen gezeigt, was wir können und was möglich ist". Er sei keiner, "der Grenzen setzt, sondern wir sind grade dabei, Grenzen zu sprengen".

Trotz der Favoritenrolle Barcelonas habe sich nichts daran geändert, dass man nach 2013 und 2014 erneut die Champions League gewinnen wolle, sagte Popp. "Wenn man so nah dran ist, dann will man auch den letzten Schritt Richtung Finale gehen" und dann auch "Richtung Trophäe greifen".

Zuerst müsse man jedoch gegen Barcelona spielen. Gegen den Titelverteidiger brauche es "gute Defensivarbeit", sagte die DFB-Kapitänin: "Aber auch nach vorne dürfen wir uns nicht verstecken". Dabei steht Nationalspielerin Lena Oberdorf aufgrund einer Knieverletzung nicht zur Verfügung.

Am 30. April (18.00 Uhr/DAZN) empfängt Wolfsburg Barcelona zum Rückspiel in der VW-Arena.