Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen von Spitzenreiter VfL Wolfsburg holen ihr Bundesliga-Spiel bei der SGS Essen am 4. Mai (19.15 Uhr/MagentaSport) nach. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Die ursprünglich für den 20. April angesetzte Begegnung vom 20. Spieltag musste verlegt werden, da der VfL am 22. April das Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim Titelverteidiger FC Barcelona im ausverkauften Camp Nou bestreitet.