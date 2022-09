Das spanische Toptalent Carlos Alcaraz hält sich in New York weiter schadlos.

New York (SID) - Das spanische Toptalent Carlos Alcaraz hält sich in New York weiter schadlos. Der 19-Jährige steht nach einem 6:2, 6:1, 7:5-Erfolg gegen Federico Coria aus Argentinien in der dritten Runde. Der Weltranglistenvierte brauchte 2:10 Stunden für den Sieg, der ihm nun ein Duell mit Lokalmatador Jenson Brooksby beschert.

Alcaraz zählt in New York zum erweiterten Favoritenkreis hinter Titelverteidiger Daniil Medwedew und Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal. In diesem Jahr gelangen Alcaraz schon vier Turniersiege, darunter das Mastersturnier in Miami auf Hartplatz. Bei den US Open erreichte der Athlet aus Murcia im vergangenen Jahr das Viertelfinale.

Auch weiter sind der Italiener Jannik Sinner nach einem 6:4, 7:6 (10:8), 6:2 gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks und Marin Cilic, Turniersieger von 2014. Der Kroate schlug den Spanier Albert Ramos-Vinolas 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Der Russe Andrej Rublew geriet beim 6:3, 6:0, 6:4 gegen Soonwoo Kwon nicht in Gefahr.