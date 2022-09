Carlos Alcaraz ist zum Titelgewinn bei den US Open gestürmt und springt als erster Teenager an die Spitze der Weltrangliste.

New York (SID) - Carlos Alcaraz ist zum Titelgewinn bei den US Open gestürmt und springt als erster Teenager an die Spitze der Weltrangliste. Das 19 Jahre alte spanische Ausnahmetalent setzte sich am Sonntag in New York mit 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 gegen den Norweger Casper Ruud durch und jubelte über den besonderen Doppelschlag.

"Seitdem ich spiele, habe ich davon geträumt, einen Grand Slam zu gewinnen und Nummer eins zu werden", sagte Alcaraz: "Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen."

Bislang war der Australier Lleyton Hewitt mit 20 Jahren und neun Monaten die jüngste Nummer eins der Welt in der Historie des ATP-Rankings seit 1973. Alcaraz ist zudem nach Pete Sampras 1990 der zweite Teenager seit Einführung des Profitennis 1968, der die US Open gewinnen kann und der jüngste Titelträger bei Grand-Slam-Turnieren seit dem Triumph seines Landsmanns Rafael Nadal 2005 in Paris.

Ruud, der bereits bei den French Open im Finale gestanden hatte, verpasste erneut die Chance, als erster Norweger einen Majortitel zu gewinnen und die Führung in der Weltrangliste zu erobern.