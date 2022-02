Hamburg (SID) - Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier im indischen Pune ins Viertelfinale eingezogen. Der 23 Jahre alte Kempener setzte sich am Mittwoch 3:6, 6:4, 6:4 gegen Radu Albot (Moldau) durch. Sein nächster Gegner ist der Portugiese Joao Sousa.

Bei den Australian Open war Altmaier in der ersten Runde an der deutschen Nummer eins Alexander Zverev gescheitert. Zuvor hatte der French-Open-Achtelfinalist von 2020 Ende der Saison 2021 zwei Finals bei Challenger Turnieren in Mexiko sowie den USA und im November mit Rang 84 seine bis dato beste Platzierung in der Weltrangliste erreicht.