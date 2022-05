Der 28 Jahre alte Kölner unterlag am Dienstag mit 7:5, 4:6, 2:6 dem Argentinier Sebastian Baez.

Hamburg (SID) - Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Lyon das Viertelfinale verpasst. Der 28 Jahre alte Kölner unterlag am Dienstag mit 7:5, 4:6, 2:6 dem Argentinier Sebastian Baez. Zuletzt hatte Otte in München das Halbfinale erreicht.

Daniel Altmaier war zuvor in seinem Erstrundenmatch an Federico Coria, einem Landsmann von Baez, gescheitert. Der 23 Jahre alte Kempener unterlag 3:6, 6:3, 3:6 und fährt ohne frisches Selbstvertrauen zu den French Open, die am Sonntag beginnen.

Beide Profis waren zuletzt in der Weltrangliste geklettert und sind als 54. (Altmaier) und 60. (Otte) aktuell die erfolgreichsten deutschen Spieler nach Alexander Zverev. Am Dienstag agierten sie lange auf Augenhöhe mit ihren Gegnern, konnten in der entscheidenden Phase aber nicht mehr zusetzen.

Weiter geht es in Paris, wo Altmaier 2020 das Achtelfinale erreichte. Otte überstand bislang nur 2019 in Roland Garros die erste Runde.