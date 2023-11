Alexander Zverev trifft in der Gruppenphase der ATP-Finals in Turin auf Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien.

Alexander Zverev trifft in der Gruppenphase der ATP-Finals in Turin auf Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien. Das ergab die Auslosung vor Beginn des prestigeträchtigen Jahresabschlussevents der Tennistour am Sonntag. Weitere Vorrundengegner des Olympiasiegers sind die Russen Daniil Medwedew und Andrej Rublew. Die genauen Ansetzungen wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Die zwei jeweils Besten der zwei Vierergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale am 18. November. Tags darauf steigt vor 20.000 Zuschauern das große Finale auf dem Hartplatz in der Pala-Alpitour-Arena von Turin, die zum dritten Mal in Folge Austragungsort des Wettbewerbs ist.

Der zweifache Finals-Gewinner Zverev, der 2018 und 2021 triumphiert hatte, geht mit Außenseiterchancen ins Turnier. Zuletzt hatte sich der Hamburger nach einer zunächst starken Comebacksaison in durchwachsener Form präsentiert und insbesondere gegen die Topspieler auf der Tour selten gut ausgesehen.

Die zweite Gruppe wird angeführt von Titelverteidiger Novak Djokovic. Der Grand-Slam-Rekordsieger triff auf Jannik Sinner (Italien), Stefanos Tsitsipas ( Griechenland) und Boris-Becker-Schützling Holger Rune ( Dänemark).