Beim ATP-Turnier in München stehen drei der vier topgesetzten Spieler im Viertelfinale. Nach Titelverteidiger Holger Rune (Norwegen/Nr. 1), der den Karlsruher Yannick Hanfmann ausgeschaltet hatte, erreichte auch der US-Amerikaner Taylor Fritz die Runde der besten Acht. Der Setzlisten-Zweite schlug Marton Fucsovics (Ungarn) 4:6, 6:3, 6:3. Auch Botic van de Zandschulp (Niederlande/Nr. 4) ist nach einem 6:2, 6:0 gegen den Russen Aslan Karazew weiter.

Der an Position drei gesetzte Alexander Zverev aus Hamburg war an seinem 26. Geburtstag in seinem Auftaktmatch am Australier Christopher O'Connell, Nummer 82 der Weltrangliste, 6:7 (2:7), 4:6 gescheitert. Damit ist kein Deutscher mehr in der Einzelkonkurrenz auf der Anlage des MTTC Iphitos vertreten.

Fritz trifft im Viertelfinale am Freitag auf den Sieger des Spiels zwischen dem früheren US-Open-Gewinner Dominic Thiem (Österreich) und dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler. Thiem hatte für das Turnier in München eine Wildcard erhalten. Für Rune geht es gegen den Chilenen Cristian Garin um den Einzug ins Halbfinale, van de Zandschulp trifft auf Marcos Giron (USA).