Beim ATP-Turnier in München haben sich die Favoriten im Viertelfinale keine Ausrutscher erlaubt und allesamt die Vorschlussrunde erreicht. Titelverteidiger Holger Rune (Dänemark/Nr. 1) setzte sich souverän gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:2, 6:4 durch und trifft nun am Samstag auf Christopher O'Connell. Der Australier, der Olympiasieger Alexander Zverev im Achtelfinale ausgeschaltet hatte, bezwang den Italiener Flavio Cobolli 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

Im zweiten Semifinale trifft Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden auf Taylor Fritz (USA/Nr. 2). Die niederländische Nummer vier der Setzliste siegte 7:6 (7:5), 6:3 gegen Marcos Giron (USA), Fritz bezwang den früheren US-Open-Gewinner Dominic Thiem aus Österreich mit 6:3, 6:4.

Für Thiem, der für das Turnier in München eine Wildcard erhalten hatte, war es dabei bereits die zweite Partie des Tages. Am Donnerstagabend war seine Achtelfinale gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler nach zunehmendem Regen beim Stand von 5:7, 3:3 wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen worden. Bei besserem Wetter setzte sich der Österreicher am Freitag schließlich 5:7, 6:4, 6:4 durch.