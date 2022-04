Botic van de Zandschulp steht im Finale des ATP-Turniers in München.

München (SID) - Botic van de Zandschulp steht im Finale des ATP-Turniers in München. Im Halbfinale besiegte der 26 Jahre alte Niederländer Miomir Kecmanovic aus Serbien bei leichtem Regen mit 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Für den an Nummer acht gesetzten Weltranglisten-40. ist es die erste Endspielteilnahme auf der ATP-Tour.

Im Endspiel am Sonntag (13.30 Uhr/BR und ran.de) trifft van de Zandschulp auf Oscar Otte ( Köln) oder Holger Rune ( Dänemark), der im Achtelfinale den an Nummer eins gesetzten Alexander Zverev ausgeschaltet hatte. Der Turniersieger in München erhält neben einem Preisgeld von 81.310 Euro auch ein mindestens 60.000 Euro teures Auto des Hauptsponsors.