Rio de Janeiro (SID) - Nur eine Woche nach ihrem Finalduell beim ATP-Turnier in Buenos Aires kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen des spanischen Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz und Cameron Norrie. Der Brite Norrie will sich nun im Endspiel des Turniers in Rio de Janeiro für seine Finalniederlage am vergangenen Wochenende revanchieren.

Alcaraz bezwang in seinem Halbfinale den Chilenen Nicolas Jarry 6:7 (2:7), 7:5, 6:0, Norrie setzte sich 6:2, 3:6, 7:6 (7:3) gegen den Spanier Bernabe Zapata Miralles durch. Von den bisherigen fünf Duellen zwischen Alcaraz und Norrie hat der Spanier vier gewonnen.

"Ich erwarte ein sehr schwieriges Match, Cameron spielt auf einem großartigen Niveau", sagte der 19 Jahre alte Alcaraz, der erst in der vergangenen Woche in Buenos Aires nach längerer Verletzungspause sein Comeback gegeben hatte und prompt triumphierte. Nun könnte er im Finale (21.30 Uhr/Sky) seinen bereits achten Titel auf der ATP-Tour holen.