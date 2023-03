Olympiasieger Alexander Zverev wird beim ATP-Turnier in München namhafte Konkurrenz bekommen.

München (SID) - Olympiasieger Alexander Zverev wird beim ATP-Turnier in München namhafte Konkurrenz bekommen. Wie die Organisatoren um Turnierdirektor Patrik Kühnen am Dienstag bekannt gaben, haben neben der bereits feststehenden deutschen Nummer eins auch Titelverteidiger Holger Rune (Dänemark/Achter der Weltrangliste), Taylor Fritz (USA/10.) und der ehemalige Finalist Matteo Berrettini (Italien/23.) ihre Zusage für das 250-er-Turnier gegeben.

Die BMW Open (17. bis 23. April) finden in diesem Jahr eine Woche früher statt als in der Vergangenheit statt, Kühnen erwartet dafür die "bislang stärkste" Besetzung. Außerdem erhalten neben Jan-Lennard Struff auch Oscar Otte und der Österreicher Dominic Thiem eine Wildcard für das Hauptfeld, in dem insgesamt sieben ehemalige Finalisten des Turniers stehen.