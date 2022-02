Tennisprofi Oscar Otte ist beim ATP-Turnier in Delray Beach im Achtelfinale ausgeschieden.

Delray Beach (SID) - Tennisprofi Oscar Otte ist beim ATP-Turnier in Delray Beach im Achtelfinale ausgeschieden. Der Kölner unterlag dem favorisierten Briten Cameron Norrie (Nr. 1) mit 3:6, 5:7. Das Turnier geht somit ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase, nachdem in der ersten Runde bereits Daniel Altmaier (Kempen) und Peter Gojowczyk (München) ausgeschieden waren.