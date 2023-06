Keine weitere Überraschung: Tennisprofi Daniel Altmaier ist bei den French Open in der dritten Runde gescheitert. Nach seinem spektakulären Fünfsatz-Erfolg über Top-Ten-Spieler Jannik Sinner verlor der 24-Jährige gegen den an Position 28 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow klar mit 4:6, 3:6, 1:6. Er verpasste damit ein mögliches Duell gegen Olympiasieger Alexander Zverev, der in der Night Session gegen Frances Tiafoe um den Einzug in die Runde der besten 16 kämpft.

Altmaier hatte es im Jahr 2020 in Paris noch bis ins Achtelfinale geschafft - gegen den erfahrenen Dimitrow fehlten ihm aber merklich die Kräfte. Am Donnerstag war er nach einem denkwürdigen Match in die dritte Runde eingezogen. Der emotionale Fünfsatzsieg über den an Position acht gesetzten Italiener Sinner nach fast fünfeinhalb Stunden war erst der zweite Erfolg des Kempeners über einen Top-Ten-Spieler.

Zverev hofft gegen Tiafoe derweil auf den sechsten Achtelfinaleinzug in Roland Garros in Folge. Nach schwacher Form im Anschluss an seine schwere Knöchelverletzung aus dem letzten Jahr, zeigte sich der Hamburger in der zweiten Runde zuletzt stark verbessert.