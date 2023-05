Tennisprofi Oscar Otte ist bei den French Open in Paris an seiner Auftakthürde gescheitert.

Tennisprofi Oscar Otte ist bei den French Open in Paris an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Kölner verlor mit 5:7, 6:4, 1:6, 6:7 (2:7) gegen den Russen Alexander Schewtschenko und verpasste es, zum zweiten Mal in seiner Karriere in die zweite Runde von Roland Garros einzuziehen.

Im Duell mit dem Grand-Slam-Debütanten fand Otte nie wirklich zu seinem Spiel und musste sich trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens geschlagen geben. Der 29-Jährige hatte zuletzt 2019 in Roland Garros die erste Runde überstanden. Im Jahr 2023 läuft der Kölner bislang seiner Form nach - bei den ATP-Masters in Monte Carlo und Madrid war für ihn ebenfalls früh Schluss gewesen.

Die im Hauptfeld verbliebenen deutschen Männer um Olympiasieger Alexander Zverev ( Dienstag) und Jan-Lennard Struff ( Montag) sind in den kommenden Tagen gefordert.