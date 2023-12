Tennis-Ikone Boris Becker hat sich in den Sozialen Netzwerken einen Schlagabtausch mit dem Australier Nick Kyrgios geliefert.

Tennis-Ikone Boris Becker hat sich in den Sozialen Netzwerken einen Schlagabtausch mit dem Australier Nick Kyrgios geliefert. Becker monierte bei X den fehlenden Respekt des Wimbledon-Finalisten von 2022 vor den Leistungen früherer Größen der Sportart. Kyrgios, der als Bad Boy der Szene gilt, holte direkt zum Gegenschlag aus.

"Nick macht in letzter Zeit eine Menge Lärm ums Tennis", schrieb Becker: "Warum spricht er über einen Sport, den er offensichtlich hasst." Kyrgios hatte zuvor in einem Interview von The Athletic Vergleiche des Levels früherer Tennis-Helden mit dem heutigen Topstar Novak Djokovic angestellt.

"Das Spiel war damals langsam", sagte Kyrgios, er habe Matches von Becker gesehen. "Und ich sage nicht, dass sie zu ihrer Zeit nicht gut waren. Aber zu behaupten, dass sie heute genauso gut wären, ist absurd", sagte der 28-Jährige: "Das ist ein ganz anderes Spiel."

Becker ließ durchblicken, dass er Vergleiche unterschiedlicher Tennisgenerationen für wenig sinnvoll erachtet und ließ sich einen Seitenhieb gegen Kyrgios nicht nehmen. Kyrgios habe noch nie einen Grand Slam im Einzel gewonnen, woher komme also seine Glaubwürdigkeit?

Daraufhin wurde Kyrgios persönlich. "Soweit ich weiß, warst du derjenige, der Vermögenswerte versteckt hat, oder?", schrieb der derzeit verletzte frühere Weltranglisten-13. in Anspielung auf Beckers verbüßte Haftstrafe.

Der sechsmalige Major-Champion Becker wünschte Kyrgios, der bei voller Fitness ein "aufregender Spieler" sei, noch eine schnelle Rückkehr auf den Platz. "Er hat das Zeug zu einem Grand-Slam-Sieg", schrieb Becker: "Aber man muss auf dem Platz die Taten sprechen lassen."