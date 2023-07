Laura Siegemund hat beim Tennisturnier in Warschau das deutsche Halbfinalduell mit Tatjana Maria perfekt gemacht.

Laura Siegemund hat beim Tennisturnier in Warschau das deutsche Halbfinalduell mit Tatjana Maria perfekt gemacht. Die 35-Jährige aus Metzingen setzte sich gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 durch. Maria (35/Bad Saulgau) hatte ihr Viertelfinale beim mit 259.303 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der polnischen Hauptstadt bereits am Freitag gewonnen.

Siegemund spielt damit um ihren ersten Finaleinzug auf der WTA-Tour seit mehr als sechs Jahren. 2017 hatte sie in Stuttgart überraschend auf Sand triumphiert. Maria hat in dieser Saison bereits einen Titel gewonnen: Im April feierte sie in Bogota/Kolumbien den dritten Turniersieg ihrer Karriere.