Hamburg (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber führt das Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes (DTB) für das Qualifikations-Duell im Billie-Jean-King-Cup in Kasachstan an. Die 34 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin soll am 15. und 16. April in Nur-Sultan gemeinsam mit Andrea Petkovic, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier den Einzug in die Endrunde schaffen.

"Angelique und Andrea liefern seit Jahren konstant gute Leistungen auf der Tour ab und haben das DTB-Team regelmäßig angeführt. Wenn die beiden dabei sein können, ist es klar, dass sie nominiert werden", sagte Teamkapitän Rainer Schüttler.

In der Qualifikationsrunde werden acht der letzten zwölf Teams ermittelt, die bei den Finals im November antreten. Die Titelverteidigerinnen aus Russland dürfen aufgrund der Sanktionen durch den Tennis-Weltverband ITF nicht teilnehmen.