Paris (SID) - Superstar Novak Djokovic hat dem ehemaligen ukrainischen Tennisprofi Sergej Stachowski im Kampf gegen die russische Invasion finanzielle Unterstützung angeboten. Stachowski veröffentlichte am Sonntag auf Instagram einen Screenshot einer WhatsApp-Konversation mit dem 34 Jahre alten Serben. "Bitte lass mich wissen, an welche Adresse ich am besten Hilfe schicken kann. Finanzielle Hilfe, aber auch jede andere Hilfe...", schrieb Djokovic dem 36-Jährigen: "Ich denke an dich... hoffe, dass sich alles bald beruhigt."

Stachowski hatte Ende Februar erklärt, für sein Heimatland im Krieg kämpfen zu wollen. "Ich habe mich in der vergangenen Woche für die Reserve gemeldet. Ich habe keine militärische Erfahrung, aber private Waffenerfahrung", sagte der Ukrainer zu Sky Sports. Stachowski, der insgesamt vier ATP-Einzeltitel gewinnen konnte, hatte nach den Australian Open im Januar seine Karriere beendet und war in die Ukraine zurückgekehrt.