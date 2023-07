Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ist bei den All England Championships in Wimbledon für die Buchmacher vor den Halbfinals der große Favorit.

Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ist bei den All England Championships in Wimbledon für die Buchmacher vor den Halbfinals am Freitag der große Favorit. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Sieg des 36-Jährigen gegen den Italiener Jannik Sinner für zehn Euro Einsatz lediglich 11,80 Euro zurück. Für den Fall von Djokovics fünftem Triumph im Tennis-Mekka nacheinander stehen die Odds bei 15:10.

Sinner geht mit einer Quote von 50:10 als klarer Außenseiter ins Duell mit dem 23-maligen Majorsieger. Im zweiten Halbfinale gilt der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz mit 13,60:10 als Favorit gegen den Russen Daniil Medwedew (32:10). Alcaraz wird von bwin auch als größter Rivale für Djokovic im Kampf um den Titel angesehen. Sollte der 20-Jährige erstmals in Wimbledon triumphieren, werden 35:10 gezahlt. Bei einem Erfolg von Medwedew würden 100:10 fällig, für Sinners Turniersieg lautet die Quote 120:10.