Novak Djokovic bedeutet es "sehr viel", ein Jahr zum insgesamt achten Mal als Nummer eins der Tenniswelt zu beenden. "Ich war sehr erpicht darauf, das Match zu gewinnen und mir den Ärger vom Hals zu schaffen", sagte der serbische Grand-Slam-Rekordsieger nach seinem Auftaktsieg bei den ATP Finals in Turin gegen den Dänen Holger Rune. Damit war klar, dass er die Spitzenposition auch Anfang 2024 besetzen wird.

"Ich habe Paris gewonnen, was mich in der Rangliste in eine viel bessere Position gebracht hat, und ich wusste, dass ich in Turin nur noch ein Spiel gewinnen musste", meinte Djokovic nach dem hart erkämpften 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3-Erfolg gegen Boris Beckers Schützling: "Ein großes Ziel ist erreicht, alles andere ist jetzt ein Bonus."

Djokovic baute seinen Rekord aus. Der US-Amerikaner Pete Sampras stand insgesamt sechs Mal zum Jahresende an der Spitze der Weltrangliste, es folgen sein Landsmann Jimmy Connors, der Schweizer Roger Federer und der Spanier Rafael Nadal (jeweils 5).

Damit wird Djokovic, der in dieser Saison alle Grand-Slam-Turniere bis auf Wimbledon (Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz) gewann, auch die Marke von 400 Wochen als Nummer eins der Welt knacken. Für ihn geht es bei den ATP Finals in der Gruppenphase am Dienstag gegen den Südtiroler Jannik Sinner weiter, der den Griechen Stefanos Tsitsipas besiegte.